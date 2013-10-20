«الإمارات للهوية» والأمم المتحدة تنفذان مشاريع تنموية

وقّعت هيئة الإمارات للهوية مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة تهدف إلى التعاون في مجال تطوير البنى التحتية لمشاريع الهوية الرقمية، والاستفادة من تجربة الإمارات في تطوير برامج الهوية المتقدمة على المستوى العالمي، واتفقت الهيئة والأمم المتحدة بموجب مذكرة التفاهم على تنفيذ مبادرات ومشاريع مشتركة في مجالات التنمية المستدامة، ودعم مجتمع المعرفة على الصعيد العالمي من خلال تنظيم مؤتمرات دولية وورش عمل وإعداد بحوث علمية متخصصة.

وجرى توقيع الاتفاقية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أمس الأول، بحضور الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وفينسينزو أكوارو المسؤول عن "شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية" و"إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية" لدى الأمم المتحدة.

ثقافة التميز

وقدّم الدكتور الخوري على هامش توقيع مذكرة التفاهم ورقة عمل، أكد من خلالها السعي الدؤوب للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات إلى رفع كفاءة القطاع الحكومي وتبني ثقافة التميز والريادة والتطوير المستمر، بما يعزّز مكانة الإمارات عالميا، وعزمها على أن تكون من أفضل دول العالم وفقاً لـ"رؤية الإمارات 2021" و"الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي».

وقال: إن حكومة الإمارات وضعت رؤية شاملة ومتكاملة لتطوير المنظومة الحياتية والخدماتية لمواطنيها وللمقيمين على أرضها، وهي تعمل جاهدة لتطوير بيئة تنموية مستدامة على كافة المستويات، تهدف في الدرجة الأولى لإسعاد الناس والصالح العام.

وأكد حرص هيئة الإمارات للهوية على رفع اسم الإمارات عالياً، والتعريف بالإنجازات المتتالية للدولة في مختلف المحافل الدولية، والتعاون الجاد مع مختلف المنظمات الأممية الرائدة في مجال الهوية المتقدمة وتطوير العمل الحكومي وتعزيز ممارسات البحث العلمي، وصولاً إلى بناء مجتمع واقتصاد المعرفة، وبما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات التنافسية وريادتها كي تغدو "الرقم واحد" في شتى الميادين.

واستعرض الخوري الخطة الاستراتيجية لهيئة الإمارات للهوية 2010-2013، وخطتها الجديدة 2014-2016، وعددا من المشاريع الحيوية التي تنفذها الهيئة، وفي مقدمتها "مشروع الهوية الرقمية" و"مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية"، موضحاً دور نظام السجل السكاني في دعم اتخاذ القرار.

إشادة دولية

وأشاد المسؤولون الأمميون على هامش الاجتماع برؤية دولة الإمارات، مثمنين طموح قيادتها غير المحدود نحو تحسين جودة ونوعية حياة مواطنيها، وسعيها لتحقيق الريادة على الصعيد الدولي في مختلف المجالات وفي مؤشر الحكومات الإلكترونية.

وأعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها هيئة الإمارات للهوية لتطوير منظومة متقدمة لإدارة الهوية الشخصية لسكان دولة الإمارات، منوهين بتجربتها وإنجازاتها التي جعلتها مرجعاً لأفضل الممارسات ومحفزاً للمؤسسات الحكومية التي تضطلع بنفس المهام نحو المساهمة في تعزيز أمن مجتمعاتها ودعم مشاريع الحكومة الإلكترونية وتسهيل الخدمات في القطاعين العام والخاص.

وقال فينسينزو أكوارو المسؤول بالوكالة عن "شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية" و"إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية" لدى الأمم المتحدة: "إن هيئة الإمارات للهوية مؤسسة ابتكارية، ونحن في الأمم المتحدة نتطلع لبناء شراكة رائدة وناجحة ومثمرة معها".

من جانبه، قال ريتشارد كيربي المستشار الإقليمي لدى الأمم المتحدة في إدارة الحكومة الإلكترونية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: "إن الشراكة بين الأمم المتحدة وهيئة الإمارات للهوية هي فرصة لدعم الهيئة نحو تحقيق أهدافها الطموحة، وهي فرصة لمنظمتنا لتعميم الفائدة من تجربة الهيئة على الصعيد العالمي».

وأشاد المسؤولون بإصدارات هيئة الإمارات للهوية في مجال البحث العلمي، التي تم توفيرها في المكتبة العامة للأمم المتحدة وضمن مكتبتها للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والتي تم تحميل نسخ إلكترونية منها على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، بهدف إتاحتها للباحثين والراغبين.

برنامج التحول

اتفقت هيئة الإمارات للهوية والأمم المتحدة ممثلة في "إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية" و"شعبة الإدارة العامة وإدارة التنمية" التابعتين لها، على التعاون في مجال تشجيع الوصول إلى حوكمة وإدارة وخدمات عامة تمتاز بالكفاءة والشفافية والمسؤولية، والتركيز على صالح المواطن، والمساهمة في تحسين برنامج التحوّل إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية في دولة الإمارات.