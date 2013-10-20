أتلتيكو يسقط في برشلونة أمام إسبانيول ويرفض صدارة الليجا

برشلونة، (إفي): خسر أتلتيكو مدريد للمرة الأولى في بطولة الدوري الإسباني السبت أمام مضيفه إسبانيول بهدف نظيف، بعد ثماني انتصارات متتالية، ليهدر فرصة تصدر الليجا منفردا بعد سقوط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام أوساسونا في نفس الجولة.

بهذه الخسارة يحتل أتلتيكو وصافة الليجا برصيد 24 نقطة، ليتخلف بفارق نقطة عن برشلونة الذي ينفرد بالصدارة لأول مرة هذا الموسم.

فيما يعد ريال مدريد هو أكبر مستفيد من هذه الجولة بعد فوزه على مالاجا بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 22 نقطة ويضيق الفارق مع برشلونة إلى ثلاث نقاط ومع أتلتيكو إلى نقطتين.

وفشل "الروخيبلانكوس" بقيادة البرازيلي دييجو كوستا هداف الليجا بعشرة أهداف ودافيد فيا في الخروج ولو بتعادل من المباراة، لتنتهي رحلة الانتصارات.

وبهذا فشل كلا من برشلونة وأتلتيكو في معادلة الرقم القياسي في الليجا لعدد الانتصارات المتتالية والمسجلة باسم الملكي بتسعة انتصارات.

جاء هدف اصحاب ملعب كورنيلا البرات ببرشلونة من عرضية نفذها خوان رافائيل فوينتيس لاعب إسبانيول من الجانب الأيسر ليفشل الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في التصدي لكرته التي حاول زميله سرخيو جارثيا تسديدها في الشباك، لكن ساق كورتوا كانت كفيلة بتحويل الكرة إلى داخل الشباك.

وبهذا يرفع إسبانيول رصيده إلى 14 نقطة محتلا المركز الخامس مؤقتا، لينهي مع مدربه المكسيكي خابيير أجيري سلسلة هزائم خلال المباريات الثلاث الماضية.