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إعداد غرف عمليات بالقطاع القنصلي وفي السفارة المصرية بطرابلس لمتابعة أزمة السائقين المختطفين

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إعداد غرف عمليات بالقطاع القنصلي وفي السفارة المصرية بطرابلس لمتابعة أزمة السائقين المختطفين إعداد غرف عمليات بالقطاع القنصلي وفي السفارة المصرية بطرابلس لمتابعة أزمة السائقين المختطفين

كتب : أكرم سامي السبت 19-10-2013 23:04

أكدت وزارة الخارجية أنها تتابع بشكل متواصل ومكثف تطورات واقعة احتجاز عدد من السائقين المصريين وشاحناتهم على طريق طبرق الدولي بالقرب من مدينة أجدابيا الليبية منذ مساء أمس الأول.

وفي هذا السياق، تجري سفارة في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي اتصالات مكثفة مع المسؤولين وشيوخ القبائل في ليبيا لتأمين سلامة المواطنين المصريين وضمان سرعة السماح لهم بالعودة إلى الوطن.

وأكد بيان صحفي لوزارة الخارجية، تلقت "الوطن" نسخة منه، أن وزارة الخارجية أعدت غرف عمليات بالقطاع القنصلي بالوزارة وفي السفارة في طرابلس والقنصلية العامة في بنغازي لمتابعة التطورات لحظة بلحظة.

جدير بالذكر أن هناك تواصلاً تليفونياً مع عدد من هؤلاء المواطنين، وأكدوا أنهم يعاملون معاملة كريمة ويتطلعون لإنهاء هذا الموقف في أسرع وقت.

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