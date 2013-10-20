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وصول الرهائن اللبنانيين المفرج عنهم إلى بيروت

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وصول الرهائن اللبنانيين المفرج عنهم إلى بيروت وصول الرهائن اللبنانيين المفرج عنهم إلى بيروت

كتب : رويترز السبت 19-10-2013 23:13

قال شهود عيان إن طائرة تقل تسعة رهائن لبنانيين أُفرج عنهم من شمال سوريا، هبطت في بيروت مساء اليوم، بعد ما يقرب من عام ونصف العام من خطفهم على أيدي مقاتلين من المعارضة السورية قرب الحدود التركية.

وأظهرت لقطات بثها التليفزيون اللبناني مباشرة هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية في مطار بيروت الدولي واصطفاف مسؤولين لبنانيين في المطار استعدادًا لاستقبال اللبنانيين التسعة.

وتفاوض مسؤولون قطريون للإفراج عن الرهائن اللبنانيين في إطار اتفاق شمل بالتزامن الإفراج عن طيارين تركيين اختطفا في أغسطس 2013 ردًا على خطف الرهائن اللبنانيين.

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