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«البشير» يزور جنوب السودان الثلاثاء لمناقشة المشاكل الحدودية

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«البشير» يزور جنوب السودان الثلاثاء لمناقشة المشاكل الحدودية «البشير» يزور جنوب السودان الثلاثاء لمناقشة المشاكل الحدودية

قالت وكالة السودان للأنباء (سونا)، السبت، إن الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيزور جنوب السودان، الثلاثاء القادم، تلبية لدعوة من سلفا كير ميارديت، رئيس دولة جنوب السودان.

وأضافت وكالة السودان للأنباء أنه من المتوقع أن تركز الزيارة على المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين.

وقالت الوكالة إن «البشير» سيسافر على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسؤولين سيبحثون الموضوعات «ذات الاهتمام المشترك والقضايا الحيوية» التي تربط البلدين.

ونقلت صحيفة تصدر في الخرطوم عن سفير جنوب السودان قوله عند تسليمه دعوة «كير» للرئيس السوداني، الأسبوع الماضي، إن الاجتماع سيتناول منطقة أبيي المنتجة للنفط والتي تحتوي على أراض خصبة وذات أهمية خاصة للزعيمين.

وواجه السودان اضطرابات في سبتمبر الماضي بسبب إلغاء الدعم على الوقود في ظل أزمة مالية طاحنة منذ انفصال جنوب السودان المنتج للنفط في عام 2011 مما حرم الخرطوم من ثلاثة أرباع إنتاج الخام الذي تعتمد عليه إيرادات الدولة.

وستكون هذه الزيارة ثاني زيارة يقوم بها «البشير» لجوبا عاصمة جنوب السودان منذ الانفصال. وكانت الزيارة الأولى في أبريل الماضي.

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