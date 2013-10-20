لبس شراب وحذاء مناسب يحمى من مرض القدم السكرى

يعانى الكثير من مرض القدم السكرى، دون معرفة أسبابه التى وضحها الدكتور محمد على مطرـ استشارى علاج القدم السكرى، مشيرا إلى أن هناك عدة عوامل تساهم فى حدوث هذا المرض من أهمها اعتلال الأعصاب مما يكون له بالغ الأثر فى حدوث تقرحات القدمين، خاصة إذا كان المريض لا يمتلك عناية جيدة بالقدم، ويؤثر أيضاً على الأعصاب الحركية فيؤدى إلى ضعف عضلات القدم فتفقد القدم انسيابيتها فى الحركة والمشى كل هذه العوامل تؤدى إلى تغير مستديم لتركيب القدم العظمى، وتحدث تشوهات القدم ومن أمثلته القدم المخلبية.

كذلك ضيق الأوعية الدموية التى تنتج عن تصلب الشرايين وبالتالى يقلل من سريان الدم خلال الدورة الدموية الدقيقة، فيقل إمداد الأنسجة بالدم وتحدث عند ذلك القرح، ويعد مرضى السكر أكثر عرضة لتصلب الشرايين عن غيرهم بـ7-4 مرات، ولذلك نجد معظم صغار السن الذين يصابون بتصلب الشرايين هم أساساً مرضى سكر.

يؤكد مطر أن جانبا كبيرا من الوقاية يعتمد على تثقيف المريض فى كيفية التعامل مع القدم ومع المرض بوجه عام من خلال عدة خطوات هى:

> - ضبط السكر عن طريق ضبط الأكل والعلاج وهو العامل الأهم على الإطلاق.

> -العناية الشخصية اليومية والرعاية الصحية بالقدم وملاحظة حدوث أى تغيرات.

> -الحرص فى قص الأظافر لتجنب جرحها ويجب استشارة الطبيب فى الطريقة المثلى لقص الأظافر.

-الحذاء لابد أن يكون مناسبا للقدم غير متسع أو غير ضيق يصل أعلاه إلى ما فوق الكعب لتجنب جرح القدم.

> - تجنب لبس الأحذية ذات الفتحات لتجنب جرح القدم عند المشى.

> -يجب مراعاة أن تكون القدم جافة طول الوقت وعند غسلها يجب تجفيفها جيدا.

> -لبس شراب مع الحذاء

> -عدم المشى عارى القدم.

> -الامتناع عن التدخين

> -العلاج المبكر لأى عدوى تحدث بالقدم مع مراعاة تجنب وضع مراهم موضعية بين الأصابع.

> -يجب استشارة الطبيب فى أى عرض يطرأ على القدم وعدم علاج المريض لنفسه دون علم الطبيب.