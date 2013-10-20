الحناء والثوم والجنزبيل لعلاج التينيا

التينيا هى مرض يصيب الجلد وتنتقل العدوى بواسطة الفطريات، مما يتسبب فى ظهور بقع حمراء أو سمراء أو بيضاء تنتشر على الكتفين والرقبة، وقد تمتد إلى أجزاء الجسم الباقية، ومنها تينيا القدم الرياضية وتصيب ما بين أصابع القدمين، وتينيا الفخذين، والتينيا الملونة وهى ذات بقع متعددة الألوان غامقة وفاتحة.

> وقد أشار دكتور محمد حلمى عضو جمعية الشرق الأوسط للعلاج البديل، إلى أن ارتداء الأحذية والجوارب لفترة طويلة يؤدى إلى التعرق والحرارة، وعدم تنشيف الأرجل، مما يكون ملائما لتكاثر وتنشيط هذه الفطريات أى التينيا.

> وأضاف حلمى أن أعراض التينيا تتمثل فى، هرش شديد فى مناطق الإصابة وخاصة مناطق الجلد الطرية والحساسة، احمرار الأماكن المصابة وظهور قشور، مؤكدا على ضرورة الوقاية بغسل ملابس المريض والبشاكير وأغطية السرير وتعقيمها بالغلى، وكذلك العناية بنظافة أدوات المريض الخاصة وتعقيمها العناية بنظافة جسد المريض.

> وأشار حلمى إلى أن هناك 8 طرق لعلاج التينيا هما:

> 1. الحناء: يدهن مكان الإصابة بعجين الحناء فهى مفيدة جدا فى علاج التينيا.

> 2.الثوم: يقطع الثوم ويوضع مع الكحول فى ماء دافئ ثم توضع فيها القدمين، أو يفرم الثوم ويوضع بين الأصابع ويلف، أو ينقع مفروم الثوم فى زيت الزيتون ويستعمل كدهون على المناطق المصابة، أضف إلى ذلك بلع الثوم المقطع بالماء فهو ذو فائدة كبيرة كمطهر عام وقاتل للبكتيريا والفطريات.

> 3. الزنجبيل: ينقع الزنجبيل فى الماء المغلى حوالى ساعة ثم يستخدم كدهون على المناطق المصابة 3 مرات فى اليوم.

> 4. يفضل استعمال صابون الكبريت لتنظيف مكان الإصابة.

> 5. بول الإبل: حسب الدراسات العلمية فإن بول الإبل علاج ناجح لكثير من الأمراض منها التينيا أو السعفة.

> 6.الاهتمام بالتغذية السليمة والإكثار من الفاكهة والخضار الغنية بفيتامين "ب" المركب.

> 7.تجنب استخدام العطور والكحول والابتعاد عن الانفعال النفسى.

> 8. الاعتناء بغسل الملابس وتعقيمها والتعرض للشمس.

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