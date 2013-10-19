بالفيديو - ميلان يستعد لبرشلونة بهدف رائع في أودينيزي.. ويستعيد كاكا

استعد ميلان لمواجهة برشلونة بفوز مع عرض جيد على ضيفه أودينيزي بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

جاء الفوز بهدف للواعد فالنر بيرسا في الدقيقة 22، بعدما استقبل تمريرة من روبينيو وسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وارتفع رصيد ميلان إلى 11 نقطة، ليحتل الروسونيري المركز السابع في جدول الدوري الإيطالي.

واستفاد ميلان بجانب الفوز، عودة نجمه كاكا بعد تعافيه من الإصابة التي ضربته حين كان يرغب في بداية ولايته الثانية في الفريق إثر انتقاله قادما من ريال مدريد.

كاكا يعوض الكثير من الغيابات التي تضرب صفوف ميلان، خاصة نجم الفريق ماريو بالوتيلي المهدد بعدم المشاركة ضد برشلونة.

فميلان يلتقي برشلونة في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا على أرض سان سيرو.



>Birsa Amazing Goal Against Udinese 19-10-2013 by thewolf6