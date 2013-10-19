بالفيديو – 9 أهداف رائعة ترسم ملامح السبت الكروي

شهدت الدوريات الأوروبية العديد من الأهداف يوم السبت والذي عادت لتنطلق فيه بعد فترة التوقف الدولية والتي خاضت فيها المنتخبات المراحل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2014.

ويستعرض FilGoal.com أفضل 9 أهداف سجلت في الدوريات الأوروبية الكبرى يوم السبت.

1- تيكي تاكا أرسنال

كازورلا وجيرو وويلشير يتبادلون الكرة قبل أن يسجل الأخير أروع أهداف الدوري الإنجليزي حتى الآن.



>Arsenal vs Norwich 1:0 Jack Wislhere by footballdaily1

2- إبرا الخارق

كالعادة إبراهيموفيتش يسجل هدفا خارقا، كرة لن يفكر أحدهم في تنفيذها بهذا الشكل إلا لو كان إسمه إبرا



>But !!!!Zlatan Ibrahimovic PSG-BASTIA 1-0 by LMDPSG

3- كافاني يرد على إبرا

سجل إبرا هدفا خارق فكان على كافاني أن يرد بهدف تعلم أن يسجله هكذا في شوارع أوروجواي.



>Paris Saint Germain 3-0 Bastia (Goal Edinson... by all-goals

4- أوسكار أفضل هدف

هدف سينمائي كالعادة من البرازيلي الواعد أوسكار وسع به الفارق لفريقه تشيلسي بعد أن كان متأخرا أمام كارديف.



>Chelsea 3 - 1 Cardiff # Super Goal Oscar by SloumaElking

5- إيتو يكسر النحس

أخيرا سجل الكاميروني صامويل إيتو هدفه الأول مع ناديه الجديد تشيلسي بعد نحس استمر شهر ونصف، إيتو أبى أن يكون هدفه الأول عاديا وسجله بطريقته المعتادة.



>Chelsea vs Cardiff 2:1 Samuel Eto'o by footballdaily1

6- رامسي ينفجر مجددا

المستوى الرائع الذي يقدمه آرون رامسي هذا الموسم أخرجه اللاعب الويلزي في هذا الهدف الرائع في شباك نورويتش سيتي.



>Arsenal 3- 1 Norwich City A. Ramsey 19/10/2013 by f100000575791389

7- صاروخ جديد من كاباي

بعد هدفه الرائع من تسديدة صاروخية في شباك إيفرتون عاد الفرنسي يوهان كاباي ليهز شباك ليفربول من على بعد 30 ياردة بتصويبة قوية خادعت مينوليه حارس الريدز.



>Newcastle United 1-0 Liverpool (Goal Yohan Cabaye) by all-goals

8- بيرسا ينقذ ميلان مجددا بهدف رائع

3 انتصارات حققها ميلان هذا الموسم آخرها يوم السبت أمام أودينيزي كان بيرسا بطل إثنين منهم، المهاجم الإيطالي هز شباك أودينيزي بهدف رائع قاد به فريقه لتحقيق فوز مهم.



>AC Milan 1-0 Udinese (Goal Valter Birsa) by all-goals

9- خلفية مزدوجة في شباك سيتي

قام البرتغالي فاز تي مهاجم وست هام بتنفيذ لعبة مزدوجة خلفية سجل بها هدف فريقه الوحيد في شباك مانشستر سيتي، على الرغم من أنه لم يمنع فريقه من الخسارة إلا أنه كان بلا شك أجمل لقطة خلال المباراة.