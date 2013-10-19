الخميس المقبل.. "الأطباء" تعيد تشكيل هيئة مكتب النقابة

تعقد نقابة أطباء مصر اجتماعا، الخميس المقبل، لإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة وفقا لقانون النقابة والذى ينص على تجديد هيئة المكتب فى أكتوبر من كل عام.

وقال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء: "إنه أبلغ بتقديم 150 عضوا بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الانتخابات، وآليات الإسراع فى إجرائها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى موافقته المبدئية على الطلب لحين عرضة على مجلس النقابة.

ومن جانبه، قال الدكتور يحى مكية عضو مجلس النقابة العامة ومقرر اللجنة القانونية بالنقابة "إن الأمين العام للنقابة الدكتور جمال عبد السلام،لم يتلق أى طلب حتى الآن لعقد جمعية عمومية طارئة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه ناقش مع الأمين العام جدول أعمال المجلس القادم، ولم يرد فيه أى مناقشات أو مقترحات حول عقد جمعية عمومية طارئة.