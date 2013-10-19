أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الخميس المقبل.. "الأطباء" تعيد تشكيل هيئة مكتب النقابة

Google+ Print
الخميس المقبل.. "الأطباء" تعيد تشكيل هيئة مكتب النقابة الخميس المقبل.. "الأطباء" تعيد تشكيل هيئة مكتب النقابة

تعقد نقابة أطباء اجتماعا، الخميس المقبل، لإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة وفقا لقانون النقابة والذى ينص على تجديد هيئة المكتب فى أكتوبر من كل عام.

وقال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء: "إنه أبلغ بتقديم 150 عضوا بطلب عقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الانتخابات، وآليات الإسراع فى إجرائها خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى موافقته المبدئية على الطلب لحين عرضة على مجلس النقابة.

ومن جانبه، قال الدكتور يحى مكية عضو مجلس النقابة العامة ومقرر اللجنة القانونية بالنقابة "إن الأمين العام للنقابة الدكتور جمال عبد السلام،لم يتلق أى طلب حتى الآن لعقد جمعية عمومية طارئة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه ناقش مع الأمين العام جدول أعمال المجلس القادم، ولم يرد فيه أى مناقشات أو مقترحات حول عقد جمعية عمومية طارئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار