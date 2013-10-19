رئيس وزراء تونس: الشرطة قتلت 10 إسلاميين مسلحين في مواجهات

قال رئيس الوزراء التونسي، علي العريض، السبت، إن قوات الشرطة التونسية قتلت 10 مسلحين إسلاميين ينتمون لجماعة أنصار الشريعة المتشددة في اشتباكات استمرت 3 أيام في بلدة قبلاط بمحافظة باجة، في أعنف مواجهة منذ حظر هذه الجماعة قبل شهرين.

وأضاف «العريض»، في تصريحات صحفية، قواتنا تمكنت من القضاء على حوالي 10 عناصر من هذه المجموعة في جبل التلة في قبلاط بعد مواجهة عنيفة استمرت 3 أيام ورفضوا الاستسلام خلالها.

كانت مواجهات بين إسلاميين مسلحين قتلوا شرطيين وقوات الجيش والشرطة بدأت، الخميس، حيث تمت ملاحقة المجموعة في جبال التلة بالمنطقة.