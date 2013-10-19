انتخابات 6 إبريل لاختيار منسق عام للحركة

أغلق باب التصويت فى انتخابات حركة شباب 6 إبريل الانتخابات الداخلية، لاختيار المنسق العام للحركة.

حيث توافد الأعضاء على مقر لجنة التصويت لاختيار المنسق العام الجديد، خلفا لأحمد ماهر مؤسس الحركة ومنسقها الحالى، والمنافسة تنحصر بين كل من المرشحين عمرو على وفادى المصرى، وتمت عملية التصويت فى سنتر للدروس الخصوصية، بمدينة كفر الشيخ أمام المدرسة الثانوية للبنات.

أكد أحمد شوقى، المتحدث الإعلامى باسم الحركة، أن التصويت استمر حتى الثامنة من مساء اليوم، وسيتم الفرز داخل لجان التصويت ورفع النتيجة للجنة العليا للانتخابات ومن ثم سيتم إعلان النتيجة مجمعة، غدا الأحد عن طريق اللجنة العليا للانتخابات.

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