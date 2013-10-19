"صحة الإسماعيلية": 8 إصابات بسيطة بتفجير المخابرات وحالتهم مستقرة

أكد الدكتور هشام الشناوى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن حالات الإصابة التى ترتبت على تفجيرات مبنى المخابرات الحربية بالمحافظة ظهر اليوم، السبت، مستقرة وبسيطة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" إن عدد الأشخاص المصابين وصل إلى 8 أشخاص منهم 5 داخل مستشفى "الجلاء" و2 بمستشفى جامعة قناة السويس، لافتاً إلى أن الإصابات تتراوح بين الكدمات والجروح القطعية.

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