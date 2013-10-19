بالصور.. محافظ البحيرة يزور الأديرة القبطية بوادى النطرون

أعلن الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة، عن دراسة إنشاء تجمع عمرانى جديد بوادى النطرون من حيث الطرق والمساكن والخدمات الصحية والتعليم بالتنسيق مع القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى قام بها اليوم لمركز ومدينة وادى النطرون والتى زار خلالها أديرة السريان والبراموس والأنبا بيشوى، وكذلك تفقد منطقة الملاحات ونبع الحمراء السياحى والرست هاوس، حيث أكد محافظ البحيرة أهمية تنشيط السياحة الدينية بمدينتى وادى النطرون ورشيد.

كما وجه هدهود القيادات التنفيذية بتمهيد الطرق الداخلية بالمدينة خاصة التى تربط الطريق الصحراوى بالمناطق السياحية والأثرية والزراعية مع تطوير شبكات الصرف الصحى والمياه بالمدينة ودراسة مد خط المياه من المنطقة الصناعية حتى منطقة الأديرة بطول 1 كم.

كما طالب بمخاطبة هيئة تنشيط السياحة ووزارتى السياحة والآثار لإدراج أديرة وادى النطرون بخريطة السياحة المحلية والعالمية.