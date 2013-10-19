أخبار عاجلة

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية -
إخلاء سبيل 11 متهمًا في أحداث "المهيدات" بكفالة 5 آلاف جنيه -
رئيس نادي القضاة: لم نتلق أي مبادرة من "النواب" لحل أزمة "رؤسات الهيئات" -
توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والشباب -
رئيس باراجواي يدعو إلى التهدئة بعد مقتل شاب وحرق مبنى البرلمان -
ضبط 5 ركاب حاولوا تهريب "صيدلية متنقلة" إلى الكويت بالمطار -
رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى البنك المركزي للقاء طارق عامر -
التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ البحيرة يزور الأديرة القبطية بوادى النطرون

Google+ Print

أعلن الدكتور مصطفى هدهود محافظ البحيرة، عن دراسة إنشاء تجمع عمرانى جديد بوادى النطرون من حيث الطرق والمساكن والخدمات الصحية والتعليم بالتنسيق مع القوات المسلحة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية التى قام بها اليوم لمركز ومدينة وادى النطرون والتى زار خلالها أديرة السريان والبراموس والأنبا بيشوى، وكذلك تفقد منطقة الملاحات ونبع الحمراء السياحى والرست هاوس، حيث أكد محافظ البحيرة أهمية تنشيط السياحة الدينية بمدينتى وادى النطرون ورشيد.

كما وجه هدهود القيادات التنفيذية بتمهيد الطرق الداخلية بالمدينة خاصة التى تربط الطريق الصحراوى بالمناطق السياحية والأثرية والزراعية مع تطوير شبكات الصرف الصحى والمياه بالمدينة ودراسة مد خط المياه من المنطقة الصناعية حتى منطقة الأديرة بطول 1 كم.

كما طالب بمخاطبة هيئة تنشيط السياحة ووزارتى السياحة والآثار لإدراج أديرة وادى النطرون بخريطة السياحة المحلية والعالمية.

1.jpg

G5262f63a717f8.jpg

G5262f63b5b0a4.jpg

G5262f63c8547d.jpg

G5262f63d89ecd.jpg

G5262f63e67fd6.jpg

G5262f63f468bc.jpg

G5262f640318d8.jpg

G5262f640e6b4c.jpg

G5262f641e156c.jpg

G5262f64279561.jpg

G5262f64362252.jpg

G5262f6441770d.jpg

G5262f6450bf85.jpg

G5262f645efff9.jpg

G5262f6473ffaa.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365