خاطف المصريين بـ"ليبيا": نطالب بتحويل الليبيين المحتجزين للقضاء المصرى

طالب قائد مليشيات كتائب ثوار ليبيا بمنطقة أجدابيا، بتحويل الليبيين المحتجزين فى مصر إلى القضاء، مشيرًا إلى أنه يثق فى نزاهة القضاء المصرى الشامخ ويثق فى أحكامه، مؤكدًا أن مناشدتهم هذا ليس لها أى علاقة بالأمور السياسية التى "لا نفهم فيها"، على حد قوله.

وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية المحور، أنه ليس قائد مليشيات كما يقول الإعلام، بل إنه مواطن عادى، مشيرًا إلى أن الإفراج عن المصريين بيد مشايخ القبائل الليبية، ولكن حال أن يقرر المسئولون المصريون أن يرفقوا بحالنا كليبيين سوف يتم الإفراج عن المصريين.