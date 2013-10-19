"الكرملين" مستعد للنظر في منح 50 ألف مسيحي سوري الجنسية الروسية

كتب : أ ش أ السبت 19-10-2013 19:53

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن قصر الرئاسة الروسي مستعد للنظر في منح الجنسية الروسية لنحو 50 ألف مسيحي سوري عندما يتسلم طلبًا منهم بذلك.

ونسبت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى بيسكوف قوله: "لم نتسلم أي طلبات حتى الآن، وهذه الطلبات سيتم النظر فيها وفقًا للإجراءات الطبيعية بمجرد استلامنا لها".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد نشرت يوم الأربعاء الماضي طلبًا جماعيًا من مسيحيين يعيشون في منطقة القلمون للحصول على الجنسية الروسية.

وقال السوريون في خطابهم إنهم عازمون على حماية منازلهم ويفضلون الموت على ما وصفوه بـ"التسكع في معسكرات اللاجئين" لكنهم يبحثون عن الحماية الروسية إذا وجد تهديد بشأن تصفيتهم من قبل من وصفوهم بالإرهابيين.

مضيفين "لدينا كل ما نريده..لا نطلب المال".

وقال الكسندر لوكاشفيتش، المتحدث باسم الخارجية الروسية، إن مسألة منح الجنسية الروسية للمسيحيين السوريين متروكة للقيادة العليا الروسية لتبت فيها.

من جهته، قال فيسيفولود شابلين، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، أمس، إن السلطات الروسية يجب أن تتعامل بعطف وإحسان مع هؤلاء الناس الذين يواجهون "خطرًا حقيقيًا".