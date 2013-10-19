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هرتا برلين يخطف المربع الذهبي.. ويقترب من الكبار

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هرتا برلين يخطف المربع الذهبي.. ويقترب من الكبار هرتا برلين يخطف المربع الذهبي.. ويقترب من الكبار

برلين، (إفي): نجح هرتا برلين في إحراز فوز ثمين مساء السبت بهدف نظيف على أرضه أمام ضيفه القوي بروسيا مونشنجلادباخ ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل الهدف لاعب هرتا برلين، الكولومبي أدريان راموس في الدقيقة 37 ليصعد للترتيب الرابع في جدول البوندسليجا برصيد 15 نقطة.

وأوقف هرتا برلين سلسلة النتائج الإيجابية لمضيفه مونشنجلادباخ وحرمه من المربع الذهبي ليتجمد رصيده عند 13 نقطة محتلا الترتيب السادس.

كانت جولة اليوم قد شهدت صعود بايرن ميونخ للصدارة من باير ليفركوزن بالفوز على ماينز بنتيجة 4-1.

افتتح ماينز التسجيل عن طريق شون باركر إلا أن بايرن نجح في التعادل (ق50) عن طريق الهولندي آريين روبن.

بعدها أضاف الألماني توماس مولر الهدف الثاني ثم أحرز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الهدف الثالث وسجل بعدها مولر الهدف الثاني له والرابع للفريق من ضربة جزاء.

من ناحيته نجح بروسيا دورتموند في الفوز على هانوفر بهدف مبكر أحرزه اللاعب ماركو ريوس.

بهذه الفوز ارتفع رصيد دورتموند إلى 22 نقطة في المركز الثاني بالتساوي مع بايرليفركوزن الذي أصبح ثالثا عقب فوز بروسيا وبايرن المتصدر بـ23 نقطة.

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