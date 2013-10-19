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كارباخال: لا يتوجب على كريستيانو الاعتذار أبدا

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كارباخال: لا يتوجب على كريستيانو الاعتذار أبدا كارباخال: لا يتوجب على كريستيانو الاعتذار أبدا

مدريد، (إفي): اعتبر لاعب ريال مدريد الإسباني داني كارباخال أنه لا يتوجب على زميله في الفريق البرتغالي كريستيانو رونالد الاعتذار أبدا، وذلك في اشارة إلى ما قام به الـ"دون" عقب احراز الهدف الثاني للفريق اليوم في مرمى مالاجا من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عقب اهداره عدد كبير من الفرص.

وكان رونالدو عقب احراز الهدف الثاني من ركلة جزاء أشار إلى الجماهير بأنه يعتذر عن اهدار هذه الفرص بفضل تألق حارس مالاجا، الأرجنتيني ويلي كاباييرو، دون الاحتفال بصورة كبيرة.

وقال كارباخال في تصريحات صحفية عقب المباراة "لقد لاحت اليوم له بعض الفرص، ولكنه لم يحرزها، في الأيام المقبلة سيكون موفقا وسيسجل كل الفرص، الأمر ليس مقلقا".

وأضاف اللاعب "سيكون الأمر مقلقا حينما لا تلوح له كل هذه الفرص التي صنع بعضها بنفسه".

واعتبر كارباخال أن الفريق أنهى المباراة بصورة جيدة لأنه قدمها "بشكل كامل وسيطر على كل مجريات اللقاء".

وعن مباراة يوفنتوس يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا قال "إنه لقاء هام سيحاول الريال خلاله المضي قدما لتحقيق نتيجة طيبة في البرنابيو خاصة وأننا نسير رويدا رويدا نحو أفضل أداء لنا".

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