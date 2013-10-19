نيجيريا تسحق المكسيك والعراق يخسر أمام السويد في مونديال الناشئين

أبوظبي، (إفي): سحق المنتخب النيجيري اليوم نظيره المكسيكي بنتيجة كبيرة 6-1 في افتتاح مباريات الفريقين المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما المقامة في الإمارات.

ويدين المنتخب النيجيري بالفضل إلى المهاجم كيليتشي إيهيناتشو الذي سجل أربعة أهداف وأضاف زميليه تشيدييبيري نواكالي وساكسيس إيساك هدفين بينما جاء هدف منتخب المكسيك الوحيد عن طريق أوليسيس خايميس.

وتعرض منتخب العراق لخسارة قاسية بنتيجة 1-4 أمام السويد ضمن منافسات نفس المجموعة.

سجل أهداف السويد كلا من جوستاف إينجفال (هدفان) والبديل أنتون ساليتروس وعلي سولييتش فيما جاء هدف العراق الوحيد عن طريق محمد سلام.

وتعادل منتخبا كندا والنمسا بنتيجة 2-2 في افتتاح مباريات الفريقين ضمن منافسات المجموعة الخامسة لكأس العالم للناشئين.

كان المنتخب الكندي الطرف الأفضل في أول 25 دقيقة من المباراة بعدما حصل على عدد من الفرص للتسجيل ولكن المنتخب النمساوي عاد بقوة وسجل هدف التقدم قبل أن يهدر المزيد من الفرص لتعزيز التقدم.

وانتهت مباراة القمة في نفس الخامسة من البطولة بين الأرجنتين وإيران بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب راشد في مدينة دبي.

وسجل لمنتخب إيراني مصطفى هاشمي بينما سجل سباستيان دريوسي هدف التعادل لمنتخب الأرجنتين الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد لوسيو كومباجنوتشي.