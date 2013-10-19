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قطار برشلونة يتوقف في أوساسونا رغم وجود ميسي

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قطار برشلونة يتوقف في أوساسونا رغم وجود ميسي قطار برشلونة يتوقف في أوساسونا رغم وجود ميسي

أوساسونا (إسبانيا)، (إفي): بعد 8 انتصارات متتالية، توقف قطار برشلونة بتعادل سلبي مع أوساسونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

انتهت سلسلة انتصارات برشلونة مع المدير الفني جيراردو مارتينو والتي تعد الأفضل في تاريخ النادي الكتالوني.

وتوقف رصيد برشلونة عند 25 نقطة، فاتحا الباب أمام أتليتكو مدريد للانفراد بالقمة لو فاز الأخير يوم مساء السبت على إسبانيول.

ويملك أتليتكو مدريد 24 نقطة، يليه في الترتيب ريال مدريد صاحب المركز الثالث بـ22 نقطة.

جاء تعادل برشلونة، رغم عودة نجم الفريق ليونيل ميسي إثر تعافيه من إصابة أبعدته عن الملاعب قرابة الـ3 أسابيع.

ميسي جلس بديلا في بداية اللقاء، ودخل في مكان شابي هرنانديز مع الدقيقة 68.

لعب ميسي في المقدمة مع البديل تيو ونيمار وسيسك فابريجاس في خط الهجوم، لكن من دون فائدة.

وكان مارك بارترا هو صاحب أخطر الفرص من جانب الفريق الكتالوني في الشوط الأول الذي شهد تألقا من جانب الحارس أندريس فرنانديز.

ولم تمر ربع الساعة على انطلاق شوط المباراة الثاني حتى مرر تشافي هرنانديز كرة أرضية سحرية لسيسك فابريجاس لينفرد تماما بالمرمى لكنه انهى الكرة في السماء.

وتوالت الهجمات الكتالونية وضغط الضيوف بغية تسجيل هدف التقدم، وسدد أدريانو كرة خطيرة مرت بجوار القائم، قبل أن يتسلم مونتويا تمريرة رائعة من البرازيلي نيمار لكنه أخطأ في تسديد الكرة نحو الشباك.

وأجرى المدرب الأرجنتيني تاتا مارتينو تبديلا بنزول افضل لاعب في العالم السنوات الأربع الماضية، مواطنه ليونيل ميسي، كبديل لتشابي هرنانديز، ليعود ميسي للمباريات بعد فترة من الإصابة.

وعزز مارتينو الهجوم مرة أخرة بنزول كريستيان تيو بدلا من بدرو رودريجيز.

وسدد ميسي كرة خطيرة بيسراه هي الأولى منذ نزوله للملعب لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس أندريس فرنانديس.

وأهدر ميسي فرصة خطيرة بعدما تسلم كرة طولية فشل في تحويلها بقدمه تجاه الشباك وسط تعزيزات دفاعية قوية.

وسيطير برشلونة إلى مدينة ميلان الإيطالية لمواجهة ميلان في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، قبل أن يستضيف غريمه الأزلي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض يوم السبت بملعب كامب نو في الليجا.

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