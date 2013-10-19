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صلاح يتعافى من غانا بـ20 دقيقة في فوز بازل

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صلاح يتعافى من غانا بـ20 دقيقة في فوز بازل صلاح يتعافى من غانا بـ20 دقيقة في فوز بازل

شارك محمد صلاح نجم منتخب في 20 دقيقة من فوز بازل على سانت جالين بثلاثة أهداف دون رد، بالجولة الـ11 من الدوري السويسري.

سجل ألكسندر فراي وماركو ستيريلر وجرانيت اكزاكا ثلاثية بازل في الدقائق 28 و51 و63 من زمن المباراة، كلهم قبل دخول صلاح.

جلس محمد النني على مقاعد البدلاء طيلة اللقاء، في حين شارك صلاح كبديل لستوكر في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

صلاح لعب 20 دقيقة هادئة، بعد مباراة غانا الصعبة على منتخب مصر.

غانا فازت على مصر بستة أهداف مقابل هدف في ذهاب جولة الحسم من التصفيات الإفريقية المرشحة لكأس العالم 2014.

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