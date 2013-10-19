عاجل-أنباء عن تأهب القوات الخاصة لتحرير الرهائن المصرية إذا فشلت السلطات الليبية

أكدت مصادر خاصة أن القوات الخاصة المصرية قد تتدخل لتخليص الرهائن المصرية في حالة فشل السلطات الليبية في تحرير الرهائن المصريين من أيدي المسلحين وإحتواء الموقف.

يذكر أن منظمة الشعوب والبرلمانات العربية برئاسة الدكتور عبد العزيز عبد الله، قد أدانت مسبقاً قيام ميليشيات ليبية باحتجاز20 سائقا مصريا بمنطقة إجدابيا بالقرب من بنغازى ومنعهم من مغادرة الأراضى الليبية.

وقالت المنظمة فى بيان لها "يبدو أن عملية احتجاز السائقين، الذين من الواضح أنهم لم يرتكبوا أى خطأ، تدخل فى إطار عملية ابتزاز تمارسها هذه الميليشيات ويجب على السلطات المصرية الانتباه لذلك.

شبكةعيونالإخبارية

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