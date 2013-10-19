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إصابة شاب بطلق ناري طائش أثناء تواجده بأرضه الزراعية بالبداري

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إصابة شاب بطلق ناري طائش أثناء تواجده بأرضه الزراعية بالبداري إصابة شاب بطلق ناري طائش أثناء تواجده بأرضه الزراعية بالبداري

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 19 دقيقة

أصيب شاب حاصل على دبلوم بطلق نارى طائش بالركبة، اليوم، أثناء تواجده بأرضه الزراعية بقرية قاو النواورة بالبداري.

كان قد تلقى اللواء أبو القاسم أبو ضيف مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمورمركز شرطة البداري يفيد وصول بلاغ من المستشفى المركزي بوصول عوض محمد همام محمد 27 سنة، حاصل على دبلوم ومقيم النواورة دائرة المركز مصاب بادعاء طلق ناري بالركبة والساق اليمني وجرح رضي باليد اليمني، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

بالانتقال وسؤاله قرر بحدوث إصابته بطلق ناري طائش لا يعلم مصدره أو مطلقه أثناء تواجده بأرضه الزراعية، ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائيا بالتسبب في حدوث إصابته ونفي وجود خلافات بينه وآخرين كلفت إدارة البحث بالتحري حول الواقعة وضبط مرتكبيها والسلاح المستخدم وتحرر المحضر رقم 16 أحوال مركز البداري.

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