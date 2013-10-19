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خبير: هناك مخاطر كبيرة تتهدد منطقة اليورو

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خبير: هناك مخاطر كبيرة تتهدد منطقة اليورو خبير: هناك مخاطر كبيرة تتهدد منطقة اليورو

قال رئيس المعهد الالمانى للدراسات الاقتصادية مارسيل فراتسشر "إن هناك مخاطر كبيرة تتهدد اقتصادات منطقة اليورو".
> وأضاف فراتشر فى تصريح صحافى "هناك مفاجآت تتربص بتعافى منطقة اليورو، وخروجها من أزمة الديون السيادية التى تعانى منها، رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادى لأول مرة منذ أكثر من عامين".

وعن دور النمو الذى سجله الاقتصاد الألمانى كونه أكبر فى أوربا قال فراتشر "صحيح أن نمو اقتصاد ألمانيا مطمئن، ولكن البطالة فى الدول الأوربية، التى تعانى من أزمة الديون ستزداد فى نهاية العام المقبل إضافة إلى المشاكل الجديدة، التى تعانى منها قطاعات البنوك المنهكة فى هذه الدول". ولفت إلى أن "بعض الدول الأوربية مثل إيطاليا واليونان قد تعانى فى السنوات المقبلة من أزمات سياسية سيكون لها تأثير سيئ على تعافى اقتصادات المنطقة".
> يذكر أن اقتصادات منطقة اليورو حققت فى الربع الثانى من العام الحالى نموا بنسبة 3ر0% مقارنة مع الربع الذى سبقه وهذا النمو يحدث لأول مرة منذ عام 2011

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مصر 365

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