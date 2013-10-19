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بالفيديو – أورلاندو يهدر فرصة التقدم على الترجي من انفراد كامل

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بالفيديو – أورلاندو يهدر فرصة التقدم على الترجي من انفراد كامل بالفيديو – أورلاندو يهدر فرصة التقدم على الترجي من انفراد كامل

أهدر أورلاند بايرتس الجنوب إفريقي فرصة التقدم على مضيفه الترجي التونسي في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد أن تسببت رعونة مهاجميه في ضياع انفراد صريح بمعز بن شريفية حارس الترجي.

واندفع الترجي للأمام من أجل محاولة التهديف ولكن كاد هذا أن يكلفه هدف بعد أن نفذ لاعبو أورلاندو هجمة مرتدة انفرد على إثرها سيجوليلا ولكنه مررها بدلا من التسديد إلا أن يقظة حسين الراجد لاعب وسط الترجي منعت فريقه من استقبال الهدف الأول.

وحاول باسيلا مهاجم أورلاندو متابعتها بعد أن ارتدت له خارج منطقة الجزاء ولكن تسديدته علت مرمى معز بن شريفية.

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فيديو اليوم السابع

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