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صورة - مشجع عبر تويتر: رباه.. مورينيو جالس بجانبي!

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صورة - مشجع عبر تويتر: رباه.. مورينيو جالس بجانبي! صورة - مشجع عبر تويتر: رباه.. مورينيو جالس بجانبي!

أن تحجز مقعدك في ملعب ستامفورد بريدج لتشاهد مباراة متوسطة القيمة بين فريقك المفضل تشيلسي وضيفه كارديف، ثم تنال مفاجأة وتجد نفسك جالسا بجوار المدير الفني الاستثنائي جوزيه مورينيو.

هذا ما حدث مع شون بوكستون المشجع الذي يحضر الكثير من مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مورينيو كان في مقعده الطبيعي بأرض الملعب، كعادته انفعل على الحكم حتى شهد البطاقة الحمراء في وجهه.

ترك مورينيو مقعده على دكة تشيلسي، وصعد للمدرجات واختار مقعدا خاليا، ليجلس بجوار شون.

شون صور نفسه بخبث بجوار مورينيو دون أيتحدث معه، وكتب على حسابه في تويتر: "يا الله، مورينيو يجلس بجواري!!!".

هذه التغريدة تم نقلها بين 12.000 متابع لتويتر، وكانت من أبرز الأشياء التي تم تداولها عبر موقع التواصل الاجتماعي في لندن يوم السبت.

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