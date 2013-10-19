بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد انفجار محيط مبنى المخابرات الحربية

حرص اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، على الانتقال لموقع انفجار محيط مبنى المخابرات الحربية بالمحافظة، والذى وقع ظهر اليوم، بعد انفجار سيارة مفخخة كانت بجوار المبنى، وأسفر عن حدوث تحطم لسور المبنى وغرفة مكتب الاستعلامات الرئيسية ببوابة مدخل المبنى وتصدعات وشروخ، كما نشب حريق هائل فى ثلاث سيارات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وأجهزة الدفاع المدنى والحريق إلى موقع الحدث، وبمعاونة أجهزة الحماية المدنية والقوات المسلحة، تم السيطرة على الموقف وإخماد الحريق ولم يسفر الحادث عن أية خسائر فى الأرواح فى حين أصيب عدد ستة أفراد من العسكريين العاملين بفرع المخابرات الحربية بإصابات بسيطة، وتم نقلهم لمستشفى الجلاء التابع للقوات المسلحة بمقر قيادة الجيش الثانى الميدانى لتلقى العلاج.

كما تم نقل عدد اثنين منهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وتم علاج أحدهما وخرج على الفور والآخر ما زال تحت العلاج والملاحظة، وقد انتقل إلى موقع الحادث أيضا اللواء أركان حرب أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى، واللواء محمد الشحات رئيس الأركان لمتابعة الموقف على الطبيعة، كما انتقلت على الفور أجهزة البحث الجنائى وخبراء المفرقعات والأدلة الجنائية والنيابة العامة والأمن الوطنى لإجراء التحقيقات اللازمة، وتم تطويق وتمشيط المنطقة بالكامل وما زال البحث جاريا عن الجناة ومرتكبى الحادث.

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