أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد انفجار محيط مبنى المخابرات الحربية

Google+ Print
Add to Google

حرص اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، على الانتقال لموقع انفجار محيط مبنى المخابرات الحربية بالمحافظة، والذى وقع ظهر اليوم، بعد انفجار سيارة مفخخة كانت بجوار المبنى، وأسفر عن حدوث تحطم لسور المبنى وغرفة مكتب الاستعلامات الرئيسية ببوابة مدخل المبنى وتصدعات وشروخ، كما نشب حريق هائل فى ثلاث سيارات.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وأجهزة الدفاع المدنى والحريق إلى موقع الحدث، وبمعاونة أجهزة الحماية المدنية والقوات المسلحة، تم السيطرة على الموقف وإخماد الحريق ولم يسفر الحادث عن أية خسائر فى الأرواح فى حين أصيب عدد ستة أفراد من العسكريين العاملين بفرع المخابرات الحربية بإصابات بسيطة، وتم نقلهم لمستشفى الجلاء التابع للقوات المسلحة بمقر قيادة الجيش الثانى الميدانى لتلقى العلاج.

كما تم نقل عدد اثنين منهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وتم علاج أحدهما وخرج على الفور والآخر ما زال تحت العلاج والملاحظة، وقد انتقل إلى موقع الحادث أيضا اللواء أركان حرب أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى، واللواء محمد الشحات رئيس الأركان لمتابعة الموقف على الطبيعة، كما انتقلت على الفور أجهزة البحث الجنائى وخبراء المفرقعات والأدلة الجنائية والنيابة العامة والأمن الوطنى لإجراء التحقيقات اللازمة، وتم تطويق وتمشيط المنطقة بالكامل وما زال البحث جاريا عن الجناة ومرتكبى الحادث.
>


>G5262d372c7e8d.jpg
>
>
>G5262d373e4b89.jpg
>
>
>G5262d37499c60.jpg
>
>
>G5262d37552bad.jpg
>
>
>G5262d3762496e.jpg
>
>
>G5262d37703a1f.jpg
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365