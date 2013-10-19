"التمويل العقارى": طرح 2000 وحدة سكنية فى أكتوبر للحجز قريبًا

أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن هناك 2000 وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر سيتم طرحها للحجز فور انتهاء توصيل المرافق لها.

وأضافت عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أن الصندوق مستمر فى طرح الوحدات لحين نفاد عدد الوحدات، لافتة إلى أن هناك مشروع 3 آلاف وحدة سكنية يتم تنفيذه حاليًا فى محافظة الوادى الجديد.

وبما يتعلق بشروط حجز الوحدات أوضحت عبد الحميد، أن الشروط العامة لتملك وحدة سكنية مدعومة من الصندوق ألا يتجاوز الدخل السنوى للأعزب 21000 جنيه وللأسرة 30000 جنيه وألا يكون سبق وأن حصل على وحدات سكنية مدعومة من الدولة ولا يمتلك وحدة، لافتة إلى أن من يرغب فى الحصول على تفاصيل يمكنه زيارة موقع الصندوق على الإنترنت www.mff.gov.eg أو الاتصال على الخط الساخن للصندوق 16028 أو زيارة مقر الصندوق أمام مجلس الدولة.