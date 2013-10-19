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بالصور| محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع الانفجار بمحيط مبنى المخابرات.. ويطمئن على المصابين بالمستشفى

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كتب : إنجي هيبة منذ 42 دقيقة

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حرص اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، على الانتقال لموقع الأحداث التي وقعت بها الانفجارات بمحيط مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية، والتي وقعت ظهر اليوم نتيجة لانفجار سيارة مفخخة كانت بجوار المبنى والتي أسفر انفجارها عن حدوث تحطم لسور المبنى وغرفة مكتب الاستعلامات الرئيسية ببوابة مدخل المبنى وتصدعات وشروخ، كما نشب نتيجة الانفجار حريق هائل في ثلاث سيارت أصاب مبنى مكون من أحد عشر طابقًا وتابع لإحدى شركات الاستثمار بهيئة قناة السويس ومجاور لمبنى المخابرات.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإطفاء وأجهزة الدفاع المدني والحريق إلى موقع الحدث وبمعاونة أجهزة الحماية المدنية والقوات المسلحة تمت السيطرة على الموقف وإخماد الحريق ولم يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح، في حين أُصيب عدد ستة أفراد من العسكريين العاملين بفرع المخابرات الحربية بإصابات بسيطة، وتم نقلهم لمستشفى الجلاء التابع للقوات المسلحة بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني لتلقي العلاج، كما تم نقل عدد اثنين آخرين إلى مستشفى جامعة قناة السويس وتم علاج أحدهما وخرج على الفور والآخر ما زال تحت العلاج والملاحظة، وانتقل إلى موقع الحادث أيضًا اللواء أركان حرب أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني، واللواء محمد الشحات رئيس الأركان، لمتابعة الموقف على الطبيعة، كما انتقلت على الفور أجهزة البحث الجنائي وخبراء المفرقعات والأدلة الجنائية والنيابة العامة والأمن الوطني لإجراء التحقيقات اللازمة، وتم تطويق وتمشيط المنطقة بالكامل ومازال البحث جاريًا عن الجناة ومرتكبي الحادث.

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