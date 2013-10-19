تجديد حبس 38 من أنصار "المعزول" 15 يوما بتهمة محاولة حاولوا تفجير مترو "الزراعة"

كتب : حسن صالح منذ 46 دقيقة

أمر المستشار ياسر جمال الدين رئيس النيابة الكلية، بتجديد حبس 38 متهما من المنتمين لجماعه الإخوان وأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي 15 يوما، بعدما عثر بحوزتهم على 54 قنبلة بدائية الصنع بمحطة مترو كلية الزراعة.

وجهت النيابة للمتهمين تهم إثارة الشغب والانضمام لجماعة محظورة وحيازة مفرقعات وتخريب محطتي مترو الأنفاق والتجمهر وتعطيل وسائل النقل العام.

كانت المعلومات قد وردت للواء محمود يسرى مدير الأمن من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث، تفيد بتجمع المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين والتيارات المؤيدة لها أمام مسجد المصطفى – الكائن بشارة 15 مايو – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.. وقاموا بمسيرة رافعين صورة الرئيس السابق وعلامات ورقية صفراء مدون عليها علامة الأربع أصابع .. مرددين الهتافات المضادة للقوات المسلحة والشرطة.. حتى مسجد سلامة بصيلة الكائن بمنطقة بهتيم، واستمرت المسيرة حتى وصلت إلى آخر شارع 15 مايو دائرة القسم، ومنه صعدوا كوبري عرابي - دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وقامت مجموعة منهم باقتحام المحطة بعد أن قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش والقنابل يدوية الصنع والشماريخ على المارة والأهالى المتواجدين أمام وداخل المحطة، وكذا القوات المعينة لتأمين المحطة، وأجبروا قائد أحد قطارات المترو على التوقف .. ومنع حركة سير القطارات بالمحطة .. وذلك تحت ستار وتغطية من العناصر الأخرى المتواجدة أعلى الكوبري وأمام المحطة.. والتى قامت برشق الأهالي بالحجارة، الذين حاولوا التصدى لمن قاموا باقتحام المحطة.. دون حدوث ثمة إصابات بين الأهالى أو القوات.

بالانتقال والفحص تبين للعميد أسامة عايش رئيس المباحث وجود 54 قنبلة بدائية الصنع بحوزتهم، وأنهم كانوا يستعدون لتفجير محطة مترو كلية الزراعة، وأن المحاولة نتج عنها حدوث تلفيات بواجهة المحطة والبوابة الرئيسية الخارجية وبعض البوابات الداخلية.