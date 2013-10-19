6 نصائح ذهبية لتعزيز فرص الإنجاب بين السيدات

تعد مشاكل الخصوبة وعدم القدرة على الإنجاب من أبرز ما يؤرق الرجال والنساء حديثى الزواج، وتشير الإحصاءات إلى أن 40% من أسباب مشاكل الإنجاب ترجع إلى الرجل، والـ40% الأخرى تكون ناتجة عن اضطرابات مرضية تعانى من السيدات، بينما تكون الـ20% المتبقية ناتجة عن مشاكل مشتركة يعانى منها كلا الطرفين، وأوصى فريق من الباحثين بالمركز الطبى لجامعة لويولا الأمريكية بالسيطرة على الوزن والانتظام على الحمية الغذائية للبحر المتوسط، والإكثار من تناول الخضروات والأسماك والزيوت النباتية والبقوليات، وخاصة الفول؛ لتعزيز الخصوبة وزيادة فرص الإنجاب.

وأكد الباحثون على ضرورة التمتع بوزن مثالى، وكشفوا عن أن 30% من أسباب العقم، تكون ناتجة عن الإصابة بفرط الوزن أو النحافة، بحسب تأكيدات الجمعية الوطنية للخصوبة، حيث يتسببان فى حدوث تغييرات ملحوظة فى الهرمونات الجنسية، وهو ما يؤثر على فرص حدوث التبويض، لافتين إلى أن خفض الوزن بنسبة 5% يساهم فى تعزيز الخصوبة بشكل كبير.

وأوصى الباحثون بعدد من النصائح الهامة لتعزيز القدرة على الإنجاب بين السيدات مثل:

> 1.الحد من تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة وغير المشبعة، والاعتماد على الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة مثل الأفوكادو وزيت الزيتون.

> 2.الحد من تناول البروتينات الحيوانية مثل اللحوم، والاعتماد على البروتينات النباتية والموجودة فى البقوليات.

> 3.الإكثار من تناول الألياف النباتية، وتضمينها ضمن الحمية الغذائية اليومية مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه.

> 4.الاعتماد على المصادر النباتية المحتوية على الحديد بدلاً من مثيلتها الحيوانية، ومن أمثلة تلك الأطعمة: البقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة وجبن التوفو المصنوعة من فول الصويا.

> 5.الاعتماد على تناول منتجات الألبان عالية الدسم بدلاً من قليلة الدسم.

> 6.الحصول على المكملات الغذائية والفيتامينات المخصصة للسيدات بانتظام.

وأضاف الباحثون أن 40% من مشاكل الإنجاب تكون راجعة إلى أسباب مرضية تتعلق بالرجل، وتكون غالباً بسبب قلة أعداد الحيوانات المنوية وضعف حركتها، ونقص مستويات هرمون التستوستيرون الجنسى، ويكون ذلك ناتج غالباً عن الإصابة بالسمنة أو فرط الوزن.