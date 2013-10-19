الإعلامي أحمد موسى يقدم برنامج "قد الدنيا" على "راديو مصر"

كتب : الوطن السبت 19-10-2013 15:29

في تصريح خاص لـ"الوطن"، أكد ماهر عبدالعزيز، رئيس إذاعة "راديو مصر"، أن إحدى الوكالات الإعلانية الخاصة قد اتفقت مع القطاع الاقتصادي بـ"ماسبيرو" على إنتاج برنامج على إذاعة "راديو مصر" من تقديم الإعلامي أحمد موسى بعنوان "قد الدنيا"، وسوف تبدأ حلقاته الأولى من الغد وسيذاع لمدة ساعة يوميًا من الأحد إلى الخميس من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن بسبب نجاح الإذاعة وتحقيقها لنسبة استماع عالية أصبحت عامل جذب للكثير من الوكالات الإعلانية المختلفة لتقديم برامج مهداة عليها.

ولفت رئيس إذاعة "راديو مصر"، إلى أن الإذاعة أصبحت محور اهتمام العديد من الإذاعات العالمية بعد نجاح بثها المشترك مع إذاعة "مونت كارلو" وإذاعة هولندا، وأخيرًا إذاعة "بي بي سي" الإنجليزية.