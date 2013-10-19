أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الإعلامي أحمد موسى يقدم برنامج "قد الدنيا" على "راديو مصر"

Google+ Print
الإعلامي أحمد موسى يقدم برنامج "قد الدنيا" على "راديو مصر" الإعلامي أحمد موسى يقدم برنامج "قد الدنيا" على "راديو مصر"

كتب : الوطن السبت 19-10-2013 15:29

في تصريح خاص لـ"الوطن"، أكد ماهر عبدالعزيز، رئيس إذاعة "راديو "، أن إحدى الوكالات الإعلانية الخاصة قد اتفقت مع القطاع الاقتصادي بـ"ماسبيرو" على إنتاج برنامج على إذاعة "راديو مصر" من تقديم الإعلامي أحمد موسى بعنوان "قد الدنيا"، وسوف تبدأ حلقاته الأولى من الغد وسيذاع لمدة ساعة يوميًا من الأحد إلى الخميس من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

وأضاف "عبدالعزيز"، أن بسبب نجاح الإذاعة وتحقيقها لنسبة استماع عالية أصبحت عامل جذب للكثير من الوكالات الإعلانية المختلفة لتقديم برامج مهداة عليها.

ولفت رئيس إذاعة "راديو مصر"، إلى أن الإذاعة أصبحت محور اهتمام العديد من الإذاعات العالمية بعد نجاح بثها المشترك مع إذاعة "مونت كارلو" وإذاعة هولندا، وأخيرًا إذاعة "بي بي سي" الإنجليزية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار