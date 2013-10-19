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وقفة احتجاجية للعاملين في "ماسبيرو" غدا لعدم صرف "منحة العيد"

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وقفة احتجاجية للعاملين في "ماسبيرو" غدا لعدم صرف "منحة العيد" وقفة احتجاجية للعاملين في "ماسبيرو" غدا لعدم صرف "منحة العيد"

كتب : الوطن منذ 36 دقيقة

قرر عدد كبير من العاملين فى "ماسبيرو" الانضمام للوقفة الاحتجاجية التي ينظمها العاملون فى قطاع الإنتاج غداً أمام المبني، والتي ستستمر ساعتين ونصف الساعة، بدءا من الحادية عشرة صباحاً، ليقوموا بعدها بنقل الوقفة أمام مكتب الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام.

جاء قرارهم هذا بعد عدم صرف منحة العيد، التي قامت شرف الدين بمنعها لأول مرة في تاريخ "ماسبيرو"، ويرى العاملون أن بداية عدم صرف المنحة يدل على أن هناك تخفيضا في اللائحة المالية خلال الأيام المقبلة، إضافة إلى فئة أخرى ستقوم بهذه الوقفة الاحتجاجية من أجل تطهير المبنى وتطويره.

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