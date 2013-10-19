طبق سلطة يحمى طفلك من زيارة الطبيب

كلمة فيتا هى كلمة لاتينية تعنى الحياة، ثم اشتقت منها كلمة فيتامينات منذ أكثر من 1002 سنة. قال الدكتور عبد الله الجيوشى استشارى الرعاية المركزة لطب الأطفال وحديثى الولادة وأمراض النمو ومدير مراكز نيلسون الطبية المتخصصة، إن الفيتامينات هى مجموعة من العناصر الضرورية لحياة الإنسان والمؤثرة على نشاطه وحركته، مضيفا أن الفيتامينات شئ أساسى لأداء الجسم لوظائفه الحيوية.

وأضاف قائلا إن جسم الإنسان فى حاجة إلى حوالى 19 نوعا من الفيتامينات، ويحتاج الجسم منها كميات متفاوتة تتراوح مابين 6 إلى 60 ملليجراما، مشيرا إلى أن الفيتامينات يرتبط عملها داخل الجسم بعناصر معدنية أخرى مثل السيلينوم، والكالسيوم، والفسفور، ويتم التداخل بينهم للوصول إلى مواد مفيدة أساسية للجسم.

وقال الجيوشى إن الجسم يحتاج إلى تلك المعادن الغذائية ويبلغ عددها نحو 28 معدنا مثل معدن ج، س، ب6، ب12، حمض الفوليك (الفولات )، والبيوتين، الكالسيوم، الفسفور، والماغنسيوم، والحديد، والزنك، البوتاسيوم، والصوديوم، والسيلثيوم المنجنيز، النحاس، بالإضافة إلى الألياف الغذائية.

وأكد الجيوشى على أن تناول طبق من السلطة المركبة من (طماطم، خيار، جرجير، فلفل بألوانه، خس، بصل. .. إلخ، لا يجعلك تذهب لزيارة طبيب البشرة، أو التجميل، أو الشعر، والعيون، مشيرا على أهمية فيتامينات الأكسدة "انتى اوكسى دنت ADEK " الهامة للبشرة والجلد، بالإضافة إلى أهمية فيتامين هــ والذى يمنع انحلال أنسجة الجسم ،وفيتامين أ والذى له فوائد كثيرة للجلد والشعر والأنسجة المخاطية والرؤيا فى الظلام والعظام والأسنان والخصوبة، ويحتاج الإنسان البالغ من ذلك الفيتامين على 500 وحدة، ويمكن الحصول عليه من خلال المكملات الغذائية.

وأكد الجيوشى على أهمية عنصر الكالسيوم، مؤكدا على أنه معدن ضرورى لبناء الهيكل العظمى والنسيج العضلى، ولتجلط الدم وفى كل خلية من خلايا جسم الإنسان، بالإضافة إلى حماية جدار الخلية وتجددها، ومشكلة هذا العنصر هى أنه مع التقدم فى العمر يعجز الجسم عن امتصاصه، لذلك يوصف كدواء لكبار السن ويتواجد الكالسيوم بكثرة فى الألبان، البيض، السمك، السالمون، الملوخية.