أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

هنية لمصر: "حماس" ليست عدوا لكم..وأهل غزة إخوانكم وأهلكم ومعركتنا ضد الصهاينة

Google+ Print
هنية لمصر: "حماس" ليست عدوا لكم..وأهل غزة إخوانكم وأهلكم ومعركتنا ضد الصهاينة هنية لمصر: "حماس" ليست عدوا لكم..وأهل غزة إخوانكم وأهلكم ومعركتنا ضد الصهاينة
رئيس حكومة غزة المقالة: غزة لا تتوقع الحصار إلا من العدو الصهيوني المحتل

كتب : أ ش أ منذ 30 دقيقة

أكد رئيس حكومة غزة المقالة إسماعيل هنية، أن ستظل على الدوام الشقيقة الكبرى والعمق الاستراتيجي لفلسطين "نحترمها ونقدر تاريخها مع شعبنا ومع الأمة وسنظل حريصين على مصالحها وأمنها القومي".

وقال هنية، في خطاب وجهه للشعب الفلسطيني اليوم في الذكرى الثانية لصفقة "وفاء الأحرار": "نقول لإخوتنا في مصر بأن حماس ليست عدوًا لكم ومن في غزة هم إخوانكم وأهلكم، وهم سند وعمق لكم كما أنتم سند وعمق لنا".

وأكد أن "معركتنا الوحيدة هي ضد المحتل الصهيوني، والحركة التي حافظت على نظافة سلاح المقاومة سوف تستمر في ذلك ولن تنحرف إلى أي صراعات بعيدًا عن صراعها الرئيسي مع العدو الصهيوني".

وأوضح هنية: "يجمع فلسطين مع مصر علاقات أخوية تاريخية، فضلاً عن المصير المشترك وطبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وغيرها بين الشعبين المصري والفلسطيني، فقد حرصنا منذ نشأة الحركة على المبادرة من طرفنا على التواصل مع الإخوة في مصر كونها الشقيقة الكبرى بهدف إقامة العلاقات الجيدة معها، وبذلنا ما في وسعنا من أجل بناء هذه العلاقة وتطويرها من خلال الانفتاح على جميع القوى والاتجاهات في مصر إلى جانب العلاقة السياسية مع القيادة المصرية في كل عهودها، والتزمنا بمتطلبات هذه العلاقة لصالح مصر وفلسطين والأمة العربية، كما تعاونا في إدارة العديد من الملفات المهمة: المصالحة، تبادل الأسرى، التهدئة، من منطلق اعترافنا بأهمية الدور المصري وحرصنا عليه".

على الرغم من "الحملة الظالمة" التي تشنها بعض وسائل الإعلام المصرية ضدنا إلا أننا غير متورطين بأحداث سيناء

وقال رئيس حكومة غزة المقالة: "على الرغم مما لحق بنا من حيف كبير جراء الحملة الظالمة التي قامت بها بعض وسائل الإعلام في مصر ضدنا منذ قرابة العام، وعلى الرغم مما لا يزال يصيبنا من أذى وحصار وتضييق جراء إغلاق معبر رفح الطويل والمتكرر، وهدم الأنفاق دون توفير بدائل، وكيل الاتهامات المختلقة للحركة، والتحريض إلى حد التلويح باستهداف غزة وضربها عسكريًا، على الرغم من ذلك كله إلا أننا نؤكد أننا لسنا طرفًا في أي جرت أو تجري في سيناء ولا في غيرها، فنحن لا نعمل إلا في ساحتنا الفلسطينية ولا نوجه بنادقنا إلا ضد العدو الصهيوني فقط".

وأضاف: "غزة حين تتوقع الحصار والتضييق والخطر والعدوان فلا تتوقعه ولا تنتظره إلا من العدو الصهيوني المحتل، ولا تنتظر من شركائنا في العقيدة والتاريخ المشترك ومن أمتنا العربية والإسلامية إلا التعاون والدعم والإسناد والتعاطف وتعزيز الصمود وإجراءات كسر الحصار والمساعدة على إنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتحرير الأوطان".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

السيسي يبحث زيادة استثمارات «جنرال إليكتريك» في مصر

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار

فيديو| وزير التجارة: استثمارات أمريكا في مصر تصل إلى 23 مليار دولار