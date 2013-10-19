زيت السمسم يحافظ على شباب البشرة ونضارتها

يمد السمسم الجسم بالطاقة ويعمل على نضارة الوجه وإعطائه مظهرا مشرقا، أما زيت السمسم فيساعد على الحصول على وجه جميل خالٍ من العيوب. كما قال الدكتور أيمن محمد أخصائى الأمراض الجلدية.

وأشار إلى أن السمسم يحتوى على العناصر التى يحتاجها الجسم لإعطائه الطاقة بالرغم من أنه يتسبب فى زيادة الوزن بسبب سعراته الحرارية العالية، إلا أن فوائده للجسم والبشرة كبيرة.

وأضاف أيمن "أن زيت السمسم من أهم الزيوت التى تفيد البشرة وتعمل على شدها وإعطائها مظهرا شبابيا"، ونصح بوضع زيت السمسم على الأماكن التى تعانى من ترهل الجلد، أو الثنيات المتراكمة فى الوجه وباقى الجسد فالزيت به عناصر قادرة على تخلص الجلد من ترهلاته، كما أنه فعال فى معالجة الوجه من التقشف والتخلص من القشور الناتجة عن تغير الفصول.

ويكون استخدامه بوضع زجاجة زيت السمسم فى ماء ساخن، حتى يصبح دافئا بحيث تتحمله البشرة، ووضعه عند النوم على الوجه والرقبة ليلا وفى المناطق التى تعانى من التشققات كالكوعين والركبتين، وإزالة ما تبقى منه فى الصباح بمياه دافئة.

وأكد أيمن أن زيت السمسم يعمل على تنعيم البشرة بمرور الوقت والمحافظة على شبابها، كما يقيها من علامات التقدم فى السن إذا واظبت المرأة على استخدامه ليلا كل يوم.