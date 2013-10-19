وزير الشباب: 50 ألف جنيه دعما لمعاقى مركز شباب ببا ببنى سويف

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، بمجموعة من المعاقين أعضاء مركز شباب مدينة ببا بمحافظة بنى سويف، للاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم والتى تلخصت فى ضرورة تقديم الدعم المادى لشعبة المعاقين بالمركز، وتقديم أنشطة كافية لهم تعمل على تنميتهم فى مختلف المجالات وإشراكهم بصورة حقيقية داخل المجتمع.

وفى استجابة فورية لمطالبهم، قرر وزير الشباب صرف 50 ألف جنيه كدعم مادى لمعاقى مركز شباب مدينة ببا، مشددا على مجلس إدارة المركز بإنفاق المبلغ على ما يحتاجه المعاقون من أنشطة بجانب ضم المعاقين من أعضاء مراكز الشباب المجاورة لمركز شباب ببا حتى يستفيدوا جميعا من الدعم المقدم لهم من الوزارة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية لوزير الشباب لمركز شباب مدينة ببا بمحافظة بنى سويف برفقة عدد من الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف أحمد سرور.

> وقام المهندس خالد عبد العزيز بتفقد جميع منشآت مركز شباب مدينة ببا والتى تنوعت ما بين ملعب كرة قدم قانونى، وملعب خماسى، ومبنى إدارى، ومكتبة، وصالة ألعاب قوى، وصالة حاسب آلى، وعقب تفقده لهذه المنشآت، قرر وزير الشباب تطوير الملعب الخماسى الموجود بالمركز وتحويل أرضيته من أرضية بلاط إلى نجيل صناعى، علاوة على تطوير صالة ألعاب القوى وتزويدها بأحدث الأجهزة الرياضية، وكذا تطوير صالة الحاسب الآلى.

> كما شهد عبد العزيز مجموعة من العروض الرياضية فى كرة القدم والملاكمة والكاراتيه قدمها أعضاء مركز ببا، وحرص الوزير على التقاط الصور التذكارية مع أبطال المستقبل لتحفيزهم وتشجيعهم على الحفاظ على موهبتهم وتنميتها.

> واستمرارا للجولة التفقدية لمراكز شباب بنى سويف، قام وزير الشباب بزيارة مركز شباب طحا البيشة، وقرر خلال تفقده للمركز برفقة مجموعة من أهالى المنطقة المجاورة له، وتزويد المركز بصالة حاسب آلى وصالة ألعاب قوى، ورفع السور المحيط بملعب المركز.