شباب الإنقاذ تتهم "المحظورة" بالوقوف وراء حادث الإسماعيلية

قال محمد أبوجميل، المتحدث الإعلامى لشباب جبهة الإنقاذ بالإسماعيلية، إن الجبهة تستنكر بشده التفجير الإرهابى الخسيس، الذى هز أركان مدينة الإسماعيلية، ظهر اليوم، والذى يعتبرونه حادثًا نوعيًا جديدًا على أبناء الإسماعيلية.

وقالوا فى بيان، إن هدا الحادث لن يرهب المصريين أو يثنيهم عن إرادتهم فى تحقيق أهداف الثورة وتطبيق القانون على الجميع ومحاكمة المعزول، كما تطالب الجبهة بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمه سريعة، كما أن الجبهة تؤكد على أن هذا الحادث يعد الامتداد الطبيعى لإرهاب المحظورة فى ظل حالة التراخى الأمنى الواضحة أمام مظاهراتهم والتى تستجلب أنصارها من خارج الإسماعيلية. وتنبه الجبهة الجميع أن الصبر الشعبى قارب على النفاذ أمام حالة الإرهاب التى يعيشها أبناء الإسماعيلية.