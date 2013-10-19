أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

شباب الإنقاذ تتهم "المحظورة" بالوقوف وراء حادث الإسماعيلية

Google+ Print
شباب الإنقاذ تتهم "المحظورة" بالوقوف وراء حادث الإسماعيلية شباب الإنقاذ تتهم "المحظورة" بالوقوف وراء حادث الإسماعيلية

قال محمد أبوجميل، المتحدث الإعلامى لشباب جبهة الإنقاذ بالإسماعيلية، إن الجبهة تستنكر بشده التفجير الإرهابى الخسيس، الذى هز أركان مدينة الإسماعيلية، ظهر اليوم، والذى يعتبرونه حادثًا نوعيًا جديدًا على أبناء الإسماعيلية.

وقالوا فى بيان، إن هدا الحادث لن يرهب المصريين أو يثنيهم عن إرادتهم فى تحقيق أهداف الثورة وتطبيق القانون على الجميع ومحاكمة المعزول، كما تطالب الجبهة بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم لمحاكمه سريعة، كما أن الجبهة تؤكد على أن هذا الحادث يعد الامتداد الطبيعى لإرهاب المحظورة فى ظل حالة التراخى الأمنى الواضحة أمام مظاهراتهم والتى تستجلب أنصارها من خارج الإسماعيلية. وتنبه الجبهة الجميع أن الصبر الشعبى قارب على النفاذ أمام حالة الإرهاب التى يعيشها أبناء الإسماعيلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365