تشكيل لجنة من المحميات لحصر تلفيات الشعاب المرجانية إثر شحوط لنش بالغردقة

كتب : صلاح عبدالله السبت 19-10-2013 16:26

قرر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر تشكيل لجنة من محميات البحر الأحمر لتقدير الخسائر التي لحقت بمنطقة الشعاب المرجانية بجزيرة الجفتون بعد حادث شحوط لنش سياحي بالشعاب المرجانية.

وتلقى مركز العمليات والطوارئ بديوان عام محافظة البحر الأحمر إخطارا يفيد بشحوظ لنش سياحى يسمى "اركا" على متنه 31 شخصا أثناء قيامهم برحلة بحرية إلى جزيرة الجفتون، وانتقلت على الفور القوت البحرية وفرق الإنقاذ، وتم إخراج ركاب اللنش ونقلهم إلى الشاطئ، وتبين أن اللنش على متنه 31 سائحا مصريا، تحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة للتحقيق.