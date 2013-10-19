أخبار عاجلة

التعادل يحسم قمة «البريميرليج» بين أرسنال ومانشستر سيتي -
ريال مدريد يعزز صدارته لـ«الليجا» بثلاثية في شباك ألافيس -
أياكس يفوز على فينورد بثنائية ويقترب من صدارة الدوري الهولندي -
روشتة الشيخ خالد الجندى لمواجهة التحرش: حجب المواقع الإباحية -
لعلهم يفقهون - حلقة الأحد 2-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي حلقة عن "التحرش" مع أستاذ الطب النفسي -
الشيخ خالد الجندى: بعض المتسترين بالدين أكثر ناس بتشتم بألفاظ جنسية -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع دينا عصمت- الأحد 2-4-2017 -
إلغاء مشروط للفائدة على قروض شباب المزارع السمكية بالإسماعيلية -
د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر -
الأخبار - ناجي مطش : الإدارة الأمريكية الآن في مأزق وهي تحتاج لسند في الشرق الأوسط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية

عاجل .. ابو تريكة يفاجئ المصريين برسالة للجيش والاخوان قبل اعتزاله

Google+ Print
عاجل .. ابو تريكة يفاجئ المصريين برسالة للجيش والاخوان قبل اعتزاله عاجل .. ابو تريكة يفاجئ المصريين برسالة للجيش والاخوان قبل اعتزاله

أبو تريكة حتى حينما قرر الاعتزل منح الجميع درسا، لو ركز فيه المصريون، لحلت جميع مشاكلهم صغيرها وكبيرها.

الماجيكو وضع هدفا وأراد تحقيقه، حينما فشل قرر أن يضع النهاية، دون أن يثقل على الكثيرين رؤيته، ودون أن يتطاول عليه أحد قائلا :"كفاية"، كما حدث مع نجوم كبار مثل حازم إمام لاعب الزمالك السابق، وحسني مبارك.

أبو تريكة الذي ارتبط اسمه كثيرا بالسياسة بعد ثورة 25 يناير المجيدة، وضع ببساطته حلا لكل أزمات الشارع المصري التي خلفت ورائها دما أغرق ميادينها أولا عن آخر.


لو قرر الرئيس السابق محمد مرسي الاكتفاء بالفترة التي قضاها حينما رأى فشله ظاهرا أمام عينيه، لما وصل بنا الحال إلى ما نحن فيه، مرسي قرر أن يستمر تماما كما يكابر الكثيرين رغم أن عوامل فشلهم تكاد تحجب آشعة الشمس.

وزير الدفاع عبد الفتاح الذي أكد أنه لولا عزل مرسي لدخلت في حرب أهليه، لابد أنه يدرك الآن أنه كان مخطئا، فما يحدث في مصر الآن لا يمكن وصفه إلا بالحرب الأهلية الحقيقية، فلما لا يترك منصبه وينتهي جزء كبير من الأزمة.

الفكرة ان تدرك فشلك سريعا، وتختارالوقت المناسب للانسحاب، وهذا ما يعرفه جيدا كل إنسان زكي قوي يمتلك ذرة إحساس، وهو ما فعله أبو تريكة.

لا يمكنك الآن أن تلومه على شيئ، لقد قرر أن يعاقب نفسه، وما يشعر به كل مصري الآن.. هو الحزن على فراق لاعبا حمل كثيرا السعادة بين قدميه ورأسه للمصريين.. شكرا تريكة.. أسطورتك ستظل خالدة للأبد لن تلوثها سياسة أو يقلل منها مونديالا هو من خسر بعدم تواجدك راكضا على أرضية ملاعبه!.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

د. عبدالناصر عمر: لابد من إعادة النظر في منظومة الأخلاق فى مصر

السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية

السفارة الأمريكية: زيارة السيسي تعزز التعاون المشترك.. و1,3 مليار دولار حجم المعونة العسكرية

متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين

متحدث السفارة الأمريكية بالقاهرة: زيارة السيسي تعزز التعاون بين البلدين