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عـاجل .. مخطط أخوانى لتدمير أكاديمية الشرطة قبل بدء محاكمة مرسى

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عـاجل .. مخطط أخوانى لتدمير أكاديمية الشرطة قبل بدء محاكمة مرسى عـاجل .. مخطط أخوانى لتدمير أكاديمية الشرطة قبل بدء محاكمة مرسى

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية أن قوات الأمن والجيش في سيناء أحبطت مخططا يستهدف عددا من المنشآت الحيوية ومنها أكاديمية الشرطة في القاهرة قبل بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المقررة يوم 4 نوفمبر وذكرت وسائل الإعلام أن قوات الأمن اعتقلت مجموعة إرهابية بشمال سيناء تضم 13 عنصرا من الجهاديين من وقطاع غزة وعثر معهم على كميات كبيرة من الأسلحة منها قنابل ومتفجرات وبطاقات هوية مزورة، ومخطط مكتوب لاستهداف عدد من المنشآت الحيوية منها أكاديمية الشرطة قبل بدء محاكمة مرسي بساعات. هذا وذكرت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية المصرية تعمل حاليا على وضع خطة مشتركة مع القوات المسلحة لتأمين مقر جلسات محاكمة الرئيس المعزول، الذي لم يجر تحديده حتى الآن، وأشارت المصادر إلى إمكانية أن تعقد الجلسات في أكاديمية الشرطة.

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