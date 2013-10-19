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لماذا لم يلعب إيسكو لبرشلونة؟

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لماذا لم يلعب إيسكو لبرشلونة؟ لماذا لم يلعب إيسكو لبرشلونة؟

مدريد (إفي) - كشف سلفادور بورجوس المدرب السابق للاعب ريال مدريد الحالي إيسكو آلاركون في نادي أتلتيكو بنماييل أن اللغة الكتالونية ومعارضة العائلة منعته من الانتقال لبرشلونة حينما كان صغيرا.

 

وقال بورجوس في تصريحات صحفية نقلتها جريدة (ماركا) الإسبانية اليوم في نسختها الالكترونية "عائلته لم تكن مقتنعة بفكرة انتقاله للبرسا حينما كان طفلا لأنه حينما كان صغيرا في المدرسة كان يتم اجباره على الحديث باللغة الكتالونية".

 

وأضاف المدرب "لم يكن يتحدث أبدا عن الريال، دائما من أنصار مالاجا، أتذكر أنه في الصغر يميل إلى برشلونة أكثر من ريال مدريد".

 

واعتبر سلفادور أنه يتوجب على المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي منح مباراة راحة لإيسكو بين كل عدد من المباريات ليقدم أفضل ما لديه.

وأضاف "أنا أعرف إيسكو، حينما يرتاح قد يقدم أربع أو خمس مباريات رائعة بعدها، وربما يسعى الريال لتحسين حالته البدنية في اعداد الموسم المقبل، ولكن في الوقت الحالي أعتقد أن هذا النظام هو الأنسب له".

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فيديو اليوم السابع