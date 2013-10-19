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بالفيديو .. ليفربول يتعادل بصعوبة مع 10 رجال من نيوكاسيل

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بالفيديو .. ليفربول يتعادل بصعوبة مع 10 رجال من نيوكاسيل بالفيديو .. ليفربول يتعادل بصعوبة مع 10 رجال من نيوكاسيل

نجح ليفربول في العودة من التأخر مرتين أمام نيوكاسيل، ليخرج من مباراة الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي بتعادل مثير بنتيجة 2-2.

تقدم يوهان كاباي لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 قبل أن يتعادل قائد الفريق الأحمر في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، أحرز بها الهدف 100 في تاريخه مع الريدز.

وعاد نيوكاسيل للتقدم عن طريق بول دامت في الدقيقة 57 وأنقذ دانيل ستوريدج ليفربول من الخسارة بهدف في الدقيقة 72.

وحافظ ليفربول على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما ظل نيوكاسيل تاسعا برصيد 11 نقطة.

وشهدت المباراة طرد المدافع الفرنسي لنيوكاسيل مابو مبيوا في الدقيقة 40.

شاهد أهداف المباراة بالضغط هنا

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فيديو اليوم السابع

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