عدنان مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2018

لندن (إفي) - مدد الجناح البلجيكي من اصل ألباني عدنان يانوزاي تعاقده مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى يونيو 2018 ، وفقا لما أعلنه النادي اليوم.



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ووقع اللاعب يوم السبت على تمديد تعاقده، الذي كان ينتهي في صيف 2014 حيث كان عدد من الأندية الكبرى يسعى وراء ضمه مثل برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

ولعب يانوزاي دور المنقذ مع "الشياطين الحمر" في الخامس من الشهر الجاري بتسجيله ثنائية قلبت تأخر مان يونايتد في البريمير ليج أمام سندرلاند للفوز بنتيجة 2-1.

ويانوزاي من أصل ألباني من أبوين من كوسوفو وولد في بلجيكا وتمتد جذور أجداده الى صربيا وتركيا، لكنه لم يحسم وجهته بعد، وتتنافس على ضمه منتخبات مثل إنجلترا وبلجيكا والبانيا وتركيا.