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وزير الشباب: تثبيت كل العاملين بالمكافأة الشاملة بالوزارة نهاية أكتوبر

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وزير الشباب: تثبيت كل العاملين بالمكافأة الشاملة بالوزارة نهاية أكتوبر وزير الشباب: تثبيت كل العاملين بالمكافأة الشاملة بالوزارة نهاية أكتوبر

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، إنه سيتم تثبيت جميع الشباب العاملين بالمكافأة الشاملة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري، طبقا لما ورد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية.

يذكر أنه تم الانتهاء من إجراءات تثبيت 10588 ممن أمضوا 3 سنوات في مراكز الشباب كمرحلة أولى، فيما يجرى إصدار القرارات اللازمة لتثبيت 600 شاب وفتاة ممن أمضوا 3 سنوات أيضا، و6 أشهر منذ توقيعهم العقود المؤقتة، وكذلك تم إرسال الأوراق الخاصة بـ690 شابا أمضوا 3 سنوات إلى وزارة المالية، للموافقة على توقيعهم العقود المؤقتة، وتنتهي جميع أعمال التثبيت لإجمالي الشباب العاملين بالمكافأة الشاملة قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

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