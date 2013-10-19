فريدة الشوباشي: "كوتة" المرأة والشباب بالمجالس المحلية في الدستور "جيدة" لنشر الوعي والتسامح

كتب : سلوى الزغبي منذ 42 دقيقة

علّقت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، على المادة الموجودة في ملامح المسودة الأولية لتعديلات الدستور بشأن تكوين "كوتة في المجالس المحلية بنسبة 25% للشباب دون 35 عامًا، و25% للمرأة"، بأنها خطوة جديدة وجيدة وتبعث بالأمل.

وأضافت الشوباشي، في تصريح لـ"الوطن"، أنها ضد نظام "الكوتة"؛ لأنه يؤكد أن الوعي المصري لم يكتمل بعد بأهمية كل فصائله، مستطردة بأن المجتمع يُعاني من "غشاوة فكرية" من أيام الرئيس الراحل أنور السادات وحتى نهاية فترة حكم الدكتور محمد مرسي؛ لإبعاد الشعب عن القضايا الوطنية الأساسية بخلق التعصب بين طوائف المجتمع، مستكملة أنها تتمنى أن يصاحب هذه الخطوة نشر الوعي والتسامح الوطني المعروف عن مصر، وخلق فرص للشباب "الأحق" بهذه المناصب بدلاً من كبار السن الذين لا يستحقونها.