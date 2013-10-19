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تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى الغد لسماع شهادة عبيد وجمال الدين

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تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى الغد لسماع شهادة عبيد وجمال الدين تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى الغد لسماع شهادة عبيد وجمال الدين

كتب : طارق عباس وهيثم البرعي منذ 4 دقائق

أنهت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة اليوم من محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم المتهمين بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، واهدار المال العام جراء عملية تصدير الغاز لإسرائيل، والرشوة واستغلال النفوذ.

واستمعت المحكمة، بجلسة اليوم برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، وعضوية كل من المستشاريين إسماعيل عوض ووجدى عبد المنعم، إلى شهادة اللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة السابق، وإلى شهادة اللواء مصطفى عبد النبى رئيس هيئة الأمن القومى، فى جلسة سرية أمرت بحظر النشر فيها لأسباب تخص الأمن القومي.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة غدًا إلى شهادة عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة الحالى، وفى جلسة الاثنين 21 أكتوبر ستستمع المحكمة إلى شهادة اللواء حسن الروينى قائد المنطقة العسكرية والمقدم عمر الدرديرى رئيس مباحث المنيا.

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