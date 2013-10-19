وائل جسار: لست اجتماعياً وأفضّل الجلوس في المنزل

قال الفنان اللبناني وائل جسار إنّه يُغنّي لزوجته في بعض الأحيان أغنية "بتوحشيني"، حينما يجلس معها، مشيراً أنّ لدى زوجته "بحّة مميزة في صوتها".

وأضاف جسار خلال لقائه مع الفنانة رزان مغربي، في برنامج "سهرة مع رزان"، على قناة الحياة، أنّه بطبيعته شخص عاشق للهدوء، و"بيتوتي" جداً؛ وبمجرّد أن ينتهي من عمله في أيّ من الحفلات يذهب مباشرة إلى منزله لينعم بمملكته، حيث يكون إلى جوار زوجته وأبنائه.

وأشار جسّار إلى أنّه وإن كان شخصاً غير اجتماعي، إلا أنه أيضاً ليس انطوائياً، وهو يحبّ الهدوء فقط.

وأكد المطرب اللبناني أنه حينما غنّى بعض الأغاني الدينية، مثل "قلبك حنين يا نبي"، قد فعل ذلك للتاريخ، بالرغم من أنّه لم يكن يتوقع أبداً ذلك النجاح الكبير الذي حققته الأغنية، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي من وراء مثل هذه الأغنيات هو توضيح كيف أن الإسلام دين سماحة.

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