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"نوة قاسم" توقف عمليات الصيد على شواطئ البرلس بسبب سرعة الرياح

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"نوة قاسم" توقف عمليات الصيد على شواطئ البرلس بسبب سرعة الرياح "نوة قاسم" توقف عمليات الصيد على شواطئ البرلس بسبب سرعة الرياح

كتب : كرم القرشى منذ 16 دقيقة

لليوم الثاني.. تتوقف عمليات الصيد على بالبحر المتوسط وخاصة شواطئ البرلس بكفر الشيخ، بسبب ارتفاع اﻷمواج الناجم عن سرعة الرياح.

وتعرضت المدن الساحلية بكفر الشيخ، صباح اليوم، ﻷمطار خفيفة مصحوبة برياح سريعة، ما أدى لتوقف مراكب الصيد بميناء الصيد بالبرلس، وكذلك مراكب الصيد بالبحيرة، خوفًا من تعرضها للغرق.

وكانت المدن الساحلية بمحافظة كفر الشيخ، وخاصة الساحلية، تعرضت أمس لسقوط أمطار خفيفة، ورياح شديدة، أدت ﻻرتفاع اﻷمواج، بالبحر المتوسط، ما أدى لتوقف عملية الصيد به.

فيما قال عبد المجيد القن، رئيس جمعية الصيادين ببلطيم، وعضو الاتحاد التعاوني للثروة المائية، إن السبب في الرياح واﻷمطار يرجع لما يعرف بـ"نوة قاسم"، سريعة الرياح، مشيرًا لتوقف مراكب الصيد التي تعمل بالبحرين اﻷحمر واﻷبيض بسبب الرياح السريعة، والتي تؤدي ﻻرتفاع اﻷمواج.

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