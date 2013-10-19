قلق أهالى المخطوفين فى ليبيا من تصفية ذويهم جسديا

تسود حالة من القلق والرعب داخل بيوت وأسر المخطوفين فى ليبيا من قبل الميليشيات الليبية بسبب التهديدات التى وصلت لهم بقتل وتصفية المخطوفين جسديا فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

أكد علاء الدين عبد العاطى الأخ الأصغر لإبراهيم عبد العاطى أحد المختطفين فى ليبيا، أنه تلقى اتصالا من شقيقه أكد فيه خطفه هو وعدد من السائقين من ثانى أيام عيد الأضحى، وسط تهديدات بالقتل والتصفية الجسدية.

واستنكر شقيق المختطف تجاهل السلطات على حد قوله، لافتا أن الحكومة المصرية وقوات الأمن من يومها لم تتحرك أحد إلا بعد معرفتها من وسائل الإعلام.

من جانبه اتهم رامى عطية محيى الدين نجل عطية محيى الدين أحد المخطوفين، فى بلاغ رسمى منه إدارى مركز كفر الزيات يحمل رقم يحمل رقم 11186، مليشيات ليبية بخطف والده أثناء عودته من ليبيا.

وأضاف البلاغ أن المذكور تحدث مع والده فى اتصال هاتفى أكد له سلامته وسلامة المصريين المحتجزين ولكنهم تعرضوا لعملية خطف مسلح من قبل مجهولين ليبيين، للمطالبة بالإفراج عن عدد من الليبيين تم ضبطهم من قبل الجيش والسلطات المصرية على الخط الحدودى الواصل بين البلدين وتتم محاكمتهم حاليا.

وهدد عدد من أهالى المختطفين فى حال تقاعس الأمن بالتصعيد شعبيا وجماهيريا وقطع الطرق ومنع سيارات النقل من المرور فى مصر.

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